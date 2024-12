Jovem atacada por mãe ao recusar ceder poltrona para criança no avião rompe o silêncio e fala pela primeira vez

Nesta última semana, viralizou nas redes sociais o caso de uma jovem que foi atacada por uma mulher revoltada após se recusar a trocar de poltrona durante um voo com uma criança, em um voo da Gol.

Insatisfeita com a resposta Jeniffer Castro, a mãe revoltada decidiu começar a gravar a passageira e expondo de forma agressiva, como detalhado pelo Gshow. Veja o vídeo:

E nesta sexta-feira (6), Jeniffer decidiu romper o silêncio e deu sua primeira entrevista após o caso para o Encontro, da TV Globo.

Na participação, ela contou sua versão do que aconteceu durante aquele voo. Após o vídeo ter viralizado, Jeniffer, que era uma pessoa anônima, já conta com mais de 1 milhão de seguidores.

Ela também falou que, apesar de ter ganhado fama nas redes, o saldo do viral não é totalmente positivo. Jeniffer conta que ainda sente medo por conta dos ataques recebidos no voo.

“Eu ainda não sei o que sentir. Eu estou tentando processar tudo. O que eu passei não foi fácil. Eu fiquei com medo que viessem para cima de mim. Eu tentei não responder para não chamar mais atenção do pessoal”

Nesse sentido, a jovem falou que tem sofrido ameaças e que deixou de seguir familiares nas redes sociais.

“Acho que eu estou sentindo medo, porque eu não sei o que o povo está pensando. Tem o lado bom, mas tem o lado ruim também”, disse.

“Estou mais com medo da minha segurança, de alguém fazer algo comigo ou com a minha família. Está todo mundo mensagem para mim, perguntando onde eu moro”.

Ainda de acordo com as informações, ela afirmou que as medidas judiciais já estão sendo tomadas. Confira a entrevista:

