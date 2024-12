Jovem se recusa trocar de assento de avião com criança chorando e é atacada por mulher revoltada: ‘não tem empatia’

Em uma situação inesperada, uma mulher viralizou nas redes sociais após ser gravada se negando a trocar de assento durante voo com uma criança de 3 anos.

O vídeo foi gravado pela mãe da criança, que pediu para a mulher trocar de lugar com seu filho depois que a criança começou a chorar incessantemente dentro do avião, pois queria ficar no lugar da janela.

Como detalhado pelo Portal 98 FM, ao fundo do vídeo é possível escutar os gritos da criança.

No vídeo, ela ainda diz: “Essa pessoa tem algum problema... essa pessoa não tem empatia com uma criança.”

Utilizando um fone de ouvido, a vítima comenta algo, mas aparentemente ignora a situação. No entanto, o final do vídeo não foi compartilhado.

Nas redes, muitos usuários apoiaram a atitude da mulher, que não saiu do lugar. Uma escreveu: “Eu também não sairia. Muito desaforo, você paga por uma passagem para ser incomodado por gente folgada. Cabe processo.”

Outra comentou: “Não tem que ceder mesmo não, a mãe deve comprar um assento na janela antes de ir incomodar alguém.” Confira:

Marcação gratuita e constrangimento

Segundo as informações, a marcação de assento pode ser feita de forma antecipada ou no dia da viagem, de forma gratuita, conforme a disponibilidade, acessando a área “Check-in” localizada na página inicial do site da GOL, companhia responsável pelo voo em que o vídeo foi gravado.

Ainda de acordo com as informações nas redes sociais, a advogada Camila Rosa detalhou que a situação se enquadra em caso de constrangimento, cabendo reparação.

Com informações do Portal 98 FM