Quem é Jeniffer Castro? Jovem que se recusou a trocar de lugar no avião com criança e que foi atacada por mãe revoltada

Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais o caso de uma jovem que foi atacada por uma mulher revoltada após se recusar a trocar de assento durante um voo com uma criança de 3 anos.

Trata-se de Jeniffer Castro, que aparece no vídeo gravado pela mãe, aparentemente responsável por provocar a situação.

A genitora teria pedido para Jeniffer trocar de lugar com seu filho depois que a criança começou a chorar incessantemente dentro do avião, pois queria sentar na janela.

No registro, a mulher ainda diz: “Essa pessoa tem algum problema... essa pessoa não tem empatia com uma criança.” Confira o vídeo:

Apesar da aparente tentativa de constranger Jeniffer, ela acabou sendo defendida ferozmente nas redes sociais, por inúmeros usuários, e já conta com quase 500 mil seguidores no Instagram.

Quem é Jeniffer Castro?

No entanto, como detalhado pelo site Terra, pouco se sabe sobre a vida pessoal de Jeniffer. De acordo com seu perfil no LinkedIn, ela é formada em Administração pela Universidade de Nova Serrana, em Minas Gerais.

Jeniffer trabalha há três anos como bancária no Bradesco, sem muitos outros detalhes.

Com poucas publicações, ela aparece curtindo algumas viagens no seu perfil e parece gostar de compartilhar paisagens. Confira sua última postagem:

