Amuleto raro do Egito Antigo é descoberto por jovem durante passeio com a família

Uma jovem de 12 anos protagonizou uma descoberta impressionante durante uma viagem em família. Enquanto caminhava pelo sítio arqueológico de Tel Qana, em Israel, Dafna Filshteiner encontrou um amuleto egípcio de cerca de 3.500 anos.

Conforme noticiado pelo Extra, o objeto, que representa um escaravelho, foi identificado como pertencente ao período do Novo Império do Egito, uma era marcada por avanços e unidade política.

A adolescente, enquanto procurava curiosidades no chão, notou uma pedra de formato diferente e decidiu mostrá-la à mãe.

Após uma rápida pesquisa online, ambas perceberam que o objeto poderia ser algo especial. Com responsabilidade, entraram em contato com a Autoridade de Antiguidades de Israel, que confirmou a relevância histórica do artefato.

O amuleto possui detalhes ricos em simbolismo. Além do besouro, que era sagrado no Egito Antigo e representava renascimento, também foram identificados escorpiões associados à deusa Serket, protetora de grávidas.

Outros símbolos presentes, como o cajado real e o hieróglifo nefer (que significa “bom” ou “escolhido”), indicam sua possível ligação com uma figura importante da época.

Contribuição para a história

Especialistas acreditam que o escaravelho pode ter sido perdido ou enterrado propositalmente na região. Apesar de estar fora de seu contexto original, o achado oferece mais pistas sobre as interações culturais e o alcance da influência egípcia além de suas fronteiras.

Pelo gesto responsável de relatar a descoberta, a jovem foi reconhecida com um certificado de boa cidadania. O amuleto agora está em exposição no campus nacional de arqueologia em Jerusalém, onde o público pode apreciar a peça e sua história.