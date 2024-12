Gestante tem reação inesperada após ser questionada sobre o gênero do bebê

Em uma situação desconfortável durante uma reunião de equipe, um funcionário se viu envolvido em um mal-entendido após fazer uma pergunta aparentemente inofensiva sobre o bebê de uma colega. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário: Ill_Engineer_6668.

Durante uma reunião semanal, a colega anunciou que estava grávida e que tiraria licença-maternidade em abril, o que foi recebido com entusiasmo e felicitações pelos colegas de trabalho. No entanto, quando o colega perguntou se ela estava esperando um menino ou uma menina, a reação dela foi inesperada.

A colega respondeu com uma expressão desanimada e afirmou de forma curta que seria um menino. O funcionário achou a reação estranha, mas não deu muita importância. No entanto, momentos depois, a colega se aproximou dele e o acusou de ter feito uma pergunta inadequada, alegando que ela estava planejando anunciar o gênero do bebê de uma maneira mais pessoal e íntima, e que ele havia “forçado” a revelação no meio de um elevador cheio de pessoas.

O funcionário, um homem de 24 anos, se mostrou confuso e pediu desculpas, sem entender o que havia feito de errado. A colega o repreendeu ainda mais, explicando que não deveria fazer esse tipo de pergunta, pois se tratava de algo muito pessoal. Ele, por sua vez, questiona se realmente cometeu um erro ao perguntar algo tão comum em uma conversa casual e se a reação dela foi excessiva.

Este episódio levantou um debate sobre o que é considerado uma pergunta “pessoal demais”, especialmente quando se trata de gestantes, e gerou uma reflexão sobre os limites do que pode ser perguntado no ambiente de trabalho e em conversas informais.