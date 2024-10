Mulher é acusada de ser ‘repugnante’ após comportamento em supermercado

Um homem relatou ter se deparado com uma mulher “repugnante” no supermercado, após levar seus bebês gêmeos de três meses para fazer compras enquanto sua esposa descansava no dia de folga. O relato foi compartilhado no Reddit, com o usuário u/trichapc.

“Enquanto fazia compras, minha filha fez cocô. Não havia trocadores no banheiro masculino e não havia banheiro familiar”, disse ele, complementando ter entrado em uma cafeteria dentro do mercado para saber se poderia trocar a filha em uma das mesas do fundo. Ao que o barista permitiu, o homem foi limpar a criança.

“Uma mulher mais velha, provavelmente entre 40 e 50 anos, veio até mim e começou a conversar com meu filho, que eu estava carregando nas costas. Ele é fofo, então não liguei. Ela então começou a me dizer que eu precisava limpar sua ’coisinha’ referindo-se às suas partes íntimas”, contou o rapaz na rede social.

“Eu disse a ela que sei bem como trocar uma fralda, ela continuou a criticar (a melhor palavra que posso usar) meu estilo de limpeza e, eventualmente, quando fui trocar a roupa [da minha filha], devido ao excesso de cocô do bebê, coloquei a roupa suja dela em um saco de lixo”, continuou.

Segundo o relato, a mulher se direcionou à menina e começou a colocar a roupa nela. Quando o pai se deu conta, disse que não precisava de ajuda e a xingou de “repugnante”.

“A mulher ficou pasma e depois começou a chorar, dizendo que estava apenas tentando ajudar. Quase todo mundo nas redondezas me disse que foi uma reação exagerada e que ela estava apenas tentando me ajudar”, desabafou.

“Eu me sinto mal por ter brigado com ela. Minha esposa me disse para não fazer isso porque ela teria feito a mesma coisa, mas me sinto um idiota”, finalizou o texto.