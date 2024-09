Mulher reporta motorista de Uber ao compartilhar hábito inusitado: “Trancou as portas do banco de trás”

Uma mulher, de 27 anos, relatou no Reddit ter se incomodado com um comportamento do motorista de Uber e resolveu reportá-lo ao aplicativo. Segundo ela, por meio do usuário u/nihilist_ramen, costuma acionar o serviço para ir ao trabalho no período da manhã.

ANÚNCIO

“Chamei o Uber e um homem relativamente idoso veio me buscar (acredito que tem 60 e poucos anos) e insistiu que eu ficasse no banco da frente. Chegou até a trancar as portas do banco de trás e destrancar apenas o banco da frente”, iniciou o texto na plataforma.

“Não queria discutir, pois se tivesse pedido outro Uber e cancelado o atual, isso me atrasaria. Ele foi amigável o suficiente e tivemos uma conversa agradável, mas o fato de eu estar no banco da frente me deixou MUITO desconfortável”, continuou.

De acordo com a mulher, que também é casada com um motorista de Uber, chegou no trabalho e ignorou o ocorrido. No entanto, ao acionar o aplicativo alguns dias depois, o mesmo condutor atendeu sua solicitação.

Reporte no APP

A autora do relato contou que, mais uma vez, o motorista insistiu para que ela se sentasse no banco da frente.

“Desta vez fiquei quieta e não respondi às suas tentativas de puxar assunto, embora ele continuasse falando. Então mencionou que queria sentar com meu marido (como eu havia dito a ele na primeira vez que ele também era motorista da Uber e eu estava apenas tentando puxar assunto) para falar sobre experiências compartilhadas dirigindo para a Uber”, escreveu.

Leia mais:

ANÚNCIO

“Achei isso muito estranho e fiquei quieta o resto da viagem para o meu trabalho. Depois que acabou, eu realmente não queria pegar o motorista de novo, então fiz um relatório para a Uber e contei a eles sobre como a porta do banco de trás estava trancada e como INSISTIU para eu entrar pela frente”, desabafou.

Em seguida, ela revelou ter reportado o motorista quando chegou ao trabalho, a fim de garantir que não fosse mais atendida por ele.

“Mais tarde, contei isso ao meu marido e a uma das minhas amigas. Meu marido estava 100% do meu lado, mas minha amiga nem tanto. Ela explicou que talvez as portas traseiras do carro dele não funcionassem, mas sei que não é o caso”, disse.

“Pois o motorista do Uber tentou me contar uma história sobre um casal entrando no carro dele, onde a esposa estava no banco da frente e o marido estava sentado atrás. Ela então acusou de ter sido tola por potencialmente arruinar sua fonte de renda ao denunciá-lo. Ela também mencionou que eu não deveria deixar minha natureza introvertida arruinar a reputação profissional de alguém”, escreveu ela.

“Agora estou me questionando. O motorista foi legal o suficiente, e eu poderia ter deixado para lá?”