Mulher recupera olfato perdido pela Covid-19 e decide se divorciar ao notar que parceiro solta gases fortes

Uma mulher contou no Reddit estar vivendo uma frustração a ponto de pedir divórcio. De acordo com ela, seu olfato foi perdido por causa da Covid-19 no início de seu romance. No entanto, surgiu um problema ao recuperá-lo. O assunto foi trazido no Daily Star.

“Depois que nos casamos, as coisas pioraram muito rápido. Ele começou a ingerir o máximo de lanches e laticínios possível à noite. Às vezes, ele saía e pegava um prato fundo, queijo frito, pizza recheada e devorava às 23h”, iniciou o texto.

“No começo, pensei que era apenas um peido ruim aqui e ali. Mas, conforme as noites avançavam, percebi que os peidos ruins estavam se tornando um pesadelo noturno. Eu sei o que são peidos fedorentos normais. Até peidos sulfúricos ruins. Mas, estes não são simplesmente nenhum dos dois. Esses peidos são incompatíveis com a vida em si”, continuou.

Chocada com a situação, ela acrescentou: “A primeira vez que um realmente me atingiu no rosto, eu vomitei como um projétil. Eu podia sentir o gosto deles. Eles são objetos quase tangíveis no ar. Estou convencida de que estão encharcados no carpete e nas paredes.”

Leia mais um relato:

Desabafo contínuo

Segundo a mulher, seu marido costumava soltar gases perto dela propositalmente. No segundo mês do casamento, ela até evitava dormir perto de seu companheiro.

“Não só isso, mas tive que aumentar o ar condicionado, colocar toalhas embaixo da nossa porta, colocar toalhas embaixo da porta da minha filha, ligar o ventilador em ambos os quartos e dormir no quarto dela com ela. Ele entrou furtivamente no quarto dela e peidou quando eu estava quase dormindo para que eu começasse a ter ânsia de vômito. Tive que passar a dormir com a porta trancada com ela”, desabafou.

Segundo o texto, ela insistiu para seu marido parar com os alimentos pesados. No entanto, seu pedido foi ignorado.

“Ele disse que sempre vai escolher aquela sensação vibracional de peido e o cheiro de peido e os salgadinhos gordurosos e o queijo acima de mim. Ele disse que essa é uma colina pela qual ele está sempre disposto a morrer. No nível superficial, eu sei que parece que é só sobre peidos e então eu sou apenas uma esposa muito superficial, mas eu acho que na verdade é muito mais profundo”, desabafou.