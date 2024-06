Homem ‘proíbe’ esposa de contar às amigas sobre gravidez e este é o verdadeiro motivo

Um homem usou o Reddit, revelando ter impedido a esposa de contar sobre sua gravidez aos amigos. Por meio do usuário u/nderstandingIcy1250 na rede social, ele explicou suas motivações.

“Minha esposa está grávida de seis semanas. Estamos muito entusiasmados, mas ainda estamos nos estágios iniciais, onde um aborto espontâneo ainda está em jogo. Fora de nós e dos médicos, as únicas outras pessoas que sabem são a mãe dela, a minha mãe e uma das suas amigas próximas recentemente grávidas (para que ela possa falar sobre os sintomas)”, iniciou o texto na rede social.

“Nosso plano inicial era contar ao nosso pai assim que obtivermos luz verde do médico (geralmente por volta da oitava semana) e então contar aos meus irmãos algumas semanas depois e a todos os outros algumas semanas depois”, explicou o rapaz.

Marido impede esposa de revelar gravidez

De acordo com o autor do texto, sua parceira tem enfrentado dificuldades em manter o segredo de algumas pessoas de seu ciclo. No entanto, ele insiste em manter a novidade sob sigilo no primeiro momento.

“Ela quer contar a dois de seus amigos com quem conversa todos os dias porque é muito difícil manter isso em segredo. Eles perguntam como ela está todos os dias e ela tem que mentir continuamente para eles e dizer que está bem”, desbafou.

“Ela falou comigo sobre isso, mas realmente não quero que ela fale, porque não me sinto bem com o fato de nosso pai e meus irmãos não saberem, mas dois de seus amigos saberem (ela não tem irmãos, para sua informação)”, continuou.

Segundo o relato, a esposa bateu na tecla de que a escolha seria sua. No entanto, ele mantém o desejo de sua família ter acesso à informação antes dos amigos da esposa.