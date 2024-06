Mulher impede cunhada de nomear o próprio beber da forma como queria: ‘Ela não pode’

Uma mulher, de 25 anos, contou ter impedido sua cunhada gestante de dar o nome de sua mãe para a criança prestes a nascer. De acordo com ela, no Reddit, sua mãe faleceu no ano passado depois de uma dura batalha contra o câncer.

Com quatro irmãos, ela revelou que sua família era muito unida e “Infelizmente ela só conseguiu ver minha filha de dois anos algumas vezes antes de falecer”, contou, por meio do usuário u/No-Detail7431.

“Meu marido e eu decidimos dar à nossa filha o nome da minha mãe. Exceto que trocamos o nome do meio e o primeiro nome da minha mãe pelo da nossa filha. (Ex: o nome da minha mãe era Jane Doe, o nome da nossa filha é Doe Jane)”, continuou.

No entanto, sua cunhada anunciou estar esperando um quarto filho, sendo uma menina. Durante um jantar, ela contou que a criança se chamaria Doe Jane para homenagear a falecida sogra.

Discussão aflorada

Segundo a autora do texto, ela ficou chateada pela decisão da cunhada, pois sua criança tinha o mesmo nome. Após uma discussão calorosa acerca do assunto, a gestante e o parceiro ficaram furiosos.

“Agora meu irmão Jake, minha cunhada e outro irmão esperam que eu peça desculpas por monopolizar um nome e envergonhá-la. Eles disseram que eu não posso ter um nome e que a cunhada pode dar ao bebê o nome que ela quiser”, desabafou.

“Meu marido e meu irmão gêmeo concordam comigo que é estranho ter duas filhas com o mesmo nome. E isso é injusto com minha filha. Meu pai e outros irmãos concordam comigo, mas acham que fiz isso de maneira idiota”, continuou.

Apesar de reconhecer que não pode controlar a decisão da mãe da criança, a mulher contou que não deseja ter o nome “roubado”.