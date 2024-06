Estudante fica chocado ao ver ‘enfermeiras’ escrevendo recado na traseira de seu carro ‘Estamos te observando’

Um estudante, de 19 anos, contou ter visto duas jovens uniformizadas de enfermeiras escrevendo um recado na traseira de seu carro e ficou revoltado com a situação. De acordo com ele, elas tentaram alertá-lo sobre o estacionamento depois de o rapaz alocar o carro. O texto foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/Afraid_Bridge_8954.

ANÚNCIO

“Isto é um pouco difícil de explicar, mas o meu pai está no hospital, não está em um bom estado. O estacionamento fica ao lado de uma grande faculdade que frequento. Presumo que muitos estudantes universitários possam usar a garagem para estacionar porque não há estacionamento no centro da cidade”, iniciou o texto.

“Saí do carro e comecei a caminhar em direção ao hospital, mas esqueci no meio do caminho as roupas que deveria levar para meu pai. Voltei e vi duas garotas em uniforme [de enfermeira] escrevendo na traseira do meu carro com os dedos na poeira do para-brisa traseiro”, continuou o texto.

O recado da dupla dizia: “Este não é um estacionamento para estudantes, estamos observando você.” Segundo o jovem, as duas carregavam um sorriso assustador.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher é elogiada ao negar assento de ônibus a senhora: ‘Não quero colocar a bolsa no chão ou no colo’”

Desconforto instaurado

O jovem revelou ter ficado confuso pela atitude das mulheres e as questionou sobre sua atitude. Em seguida, foi repreendido por elas e informado de que um guincho estava a caminho para recolher seu carro.

“Fiquei muito bravo e a interrompi e disse algo do tipo: ‘Cuide da sua vida, meus pais no hospital. Elas não se desculparam e acho que não acreditaram em mim, apenas ficaram ali paradas”, desabafou.

ANÚNCIO

Ao entrar no carro para recolher as roupas de seu pai, uma das enfermeiras pensou que ele iria embora e o culpou por “pegar a vaga” de outras pessoas no estacionamento enquanto alguns morrem no hospital. Seguindo o jovem, havia cerca de 50 vagas abertas e o local estava vazio.

“Peguei a roupa suja e disse que estava levando para o meu pai. ‘Você pode calar a boca e se meu carro for rebocado, vou fazer com que você seja demitida’. Provavelmente tinham cerca de 20 anos e presumi que estivessem estagiando lá. Uma delas começou a chorar, mas ainda não se desculpou. Acho que entraram em pânico ao tentar chamar um caminhão de reboque e eu simplesmente fui embora”, escreveu.

“Só não sei se fui um idiota porque eles são enfermeiros e trabalhar em um hospital deve ser uma droga e eles estavam tentando fazer uma coisa boa, eu acho. Eu tinha um tom bastante zangado quando disse tudo isso e me sinto um pouco mal agora que a fiz chorar”, finalizou o texto.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.