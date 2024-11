Cliente se recusa a pagar serviço extra de cabeleireira após se sentir enganada

Uma cliente gerou polêmica no Reddit após relatar que foi cobrada 65 dólares por um corte de cabelo simples em um salão de beleza, apesar de o preço anunciado ser de 25 dólares. Segundo a cliente, a cabeleireira realizou uma série de serviços adicionais, como secagem, modelagem e aplicação de produtos, sem pedir consentimento prévio.

ANÚNCIO

A cliente explicou que procurou o salão apenas para um corte de cabelo, mas a cabeleireira começou a fazer procedimentos extras sem consultá-la. Embora se sentisse desconfortável em interromper, a cliente acabou aceitando, acreditando que poderia lavar o cabelo em casa depois. No entanto, ao final do serviço, a profissional cobrou o valor de 65 dólares, alegando que os procedimentos extras justificavam a diferença no preço.

“Eu só queria o corte e não pedi nada além disso”, explicou a cliente, que, ao perceber o valor final, pagou os 25 dólares acordados, mais uma gorjeta de 10 dólares. Ela justificou sua ação dizendo que deveria ter sido informada antecipadamente sobre os custos extras. “O cliente deve ser avisado sobre o que está pagando”, defendeu, utilizando o usuário “jaquelinealltrades” na rede.

Leia mais:

Tentativas de venda adicional

Além dos serviços extras no corte, a cliente também relatou que a cabeleireira tentou vender outros serviços, como coloração, condicionador especial e depilação de sobrancelhas, que foram recusados.

“Não é justo cobrar por serviços extras que não foram acordados. É como pedir um vodka soda em um bar e, de repente, ser cobrado pela vodka mais cara sem ser consultado. Isso é uma tentativa clara de ganhar dinheiro de forma desonesta”, comentou um internauta.

“Parece uma isca e troca para mim. Trazendo você para um corte de 25 dólares e então a colocando em uma posição muito embaraçosa. A maioria das pessoas provavelmente não diria nada, que é o que se espera neste caso, mas bom para você por dizer algo! Não é nada legal”, defendeu outro. Na rede social, o texto recebeu mais de sete mil votos.