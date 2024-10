Adolescente deixa de comparecer na própria festa de aniversário e deixa mãe arrasada

Uma adolescente usou o Reddit, contando ter faltado à sua festa de aniversário de 16 anos, planejada pela mãe. De acordo com ela na rede social, existia um motivo pelo qual tomou tal atitude. No entanto, acabou gerando um conflito na família.

“Meus pais são divorciados e eles se revezam para fazer uma festa de aniversário para mim todo ano. Este ano foi a vez da minha mãe, no entanto, as festas da minha mãe são sempre tão ruins”, iniciou o texto, por meio do usuário u/Mountain_Tooth5689.

“Essa foi minha festa de 16 anos, então eu queria algo legal. Minha mãe sempre convida a família dela que tem um monte de crianças pequenas que não gosto, além de não querer meu bolo favorito de manteiga de amendoim por meio irmão ser severamente alérgico a manteiga de amendoim”, continuou.

Decisão tomada e conflito estabelecido

De acordo com a jovem, os presentes dados por sua mãe, além da comida que ela compra para a festa, não costumam ser agradáveis. E por se tratar de seus 16 anos, desejou que as coisas saíssem conforme sua vontade.

“Este ano eu disse a ela que queria passar meu aniversário com meu pai, mas insistiu em fazer uma festa para mim e não importa o que eu dissesse, não aceitaria não fazer uma festa”, contou.

Decidida, a adolsecente pediu ao pai para fazer uma festa a ela mesmo com a mãe planejando de outro lado. Depois do evento, um conflito foi gerado entre eles.

“Minha mãe me ligou chorando, me dizendo o quanto eu a envergonhei por não aparecer e todos na festa viram as fotos que postei no Instagram com meu pai. agora a família inteira da minha mãe pensa que eu sou uma babaca”, finalizou o texto.