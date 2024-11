Com diagnóstico terminal, mulher opta por deixar herança para melhor amiga e não para a família

Uma mulher de 33 anos recebeu um diagnóstico terminal e está se preparando para o fim da vida, organizando seus cuidados e herança, de acordo com seu relato no Reddit. O texto foi compartilhado pelo nome de usuário “Exotic_Shock_4799″ na rede social.

No texto, a mulher apresenta uma situação familiar complicada: seu pai faleceu quando ela era criança, deixando uma herança para ela em um fundo. Sua mãe, que se casou novamente e teve um filho com deficiência intelectual, sempre a tratou mais como um recurso financeiro do que como uma filha, segundo suas palavras.

“Eu ajudo um pouco quando as coisas estão realmente difíceis, mas sinto que minha mãe me trata como um fundo de emergência em vez de sua filha e meu padrasto tem sido amargo sobre as questões financeiras (meu pai era muito bem-sucedido e sua família é bem de vida) desde antes mesmo de meu pai morrer. Eu não falo com nenhum deles sobre minha vida porque sempre ficam passivo-agressivos e culpados”, desabafou.

A mulher relatou tentar melhorar o relacionamento com a mãe, mas ao discutir seus planos de fim de vida, a mãe expressou o desejo de que ela cuidasse do irmão após sua morte, o que a mulher não pretende fazer.

Conforme o relato, ela decidiu não deixar nada para sua mãe ou para o irmão, e sim para os filhos de sua melhor amiga, com quem tem uma relação muito próxima.

“Eles são a luz da minha vida e passo muito tempo com eles. Minha melhor amiga e eu passamos por muita coisa juntas. Ela e o marido foram os que me acompanharam nas consultas e me deixaram ficar no quarto de hóspedes deles quando eu estava doente demais por causa dos remédios para ficar sozinha em casa”, contou.

Embora entendesse que sua decisão poderia ajudar mais a amiga e seus filhos do que o irmão, ela se questionou se está sendo egoísta ao não apoiar o irmão financeiramente, já que ele precisa de cuidados constantes. No Reddit, o texto chegou a conta com mais de 3,5 mil votos.