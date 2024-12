Urubu colide com avião no Amazonas e expõe riscos à aviação

Acidente com urubu e avião no Amazonas chama atenção para 'bird strike'

Na manhã da última quinta-feira (05/12), um incidente incomum marcou o pouso de um avião monomotor em Eirunepé, cidade localizada a cerca de mil quilômetros de Manaus.

Conforme noticiado pelo O Globo, durante a aproximação final para o aeródromo local, a aeronave colidiu com um urubu, que acabou preso ao para-brisa quebrado. Apesar do impacto, o piloto conseguiu aterrissar com segurança, sem que nenhum dos cinco passageiros a bordo fosse ferido.

Proximidade com lixão aumenta riscos

O acidente ocorreu em uma área próxima ao lixão de Eirunepé, uma localização que já havia sido apontada como problemática em relatórios do Ministério Público Federal em 2019.

O descarte irregular de resíduos, incluindo restos hospitalares e de abate de animais, atrai aves de rapina, como os urubus, que representam perigo para as operações aéreas. Segundo testemunhas do voo, o impacto foi significativo, mas a experiência do piloto evitou um desfecho mais grave.

A questão é ainda mais preocupante porque este tipo de acidente, conhecido na aviação como “bird strike”, pode causar danos sérios às aeronaves. O risco é especialmente elevado em baixas altitudes, como nas fases de pouso e decolagem.

Casos como o “Milagre no Hudson”, ocorrido em 2009, ilustram os perigos associados a colisões com aves.

Vídeo alerta sobre segurança

Vídeos gravados por passageiros mostraram o urubu preso ao para-brisa, enquanto um tripulante lamentava a situação, atribuindo a causa ao lixão nas proximidades. Comentários como “ele não tinha culpa” reforçam a crítica às condições inadequadas que favorecem esse tipo de ocorrência.

Apesar de investigações e encaminhamentos ao Ministério Público Estadual, a área permanece sem soluções definitivas.

Esses incidentes ressaltam a necessidade de medidas urgentes para mitigar riscos à aviação, especialmente em regiões próximas a lixões.

A instalação de sistemas de controle de fauna ou a relocação de aterros sanitários são medidas que poderiam minimizar episódios como este, protegendo tanto os passageiros quanto os próprios animais.