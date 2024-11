Homem decide expor crime cometido pelo pai no Facebook marcando todos os membros da família

Um usuário do Reddit relatou uma situação em que seu pai cometeu um crime de roubo de identidade, abrindo uma linha de crédito de $7.000 em seu nome, sem o seu conhecimento ou consentimento. O texto foi publicado pelo usuário “ilovebeingthatguy”. Posteriormente, resolveu trazer o caso para a rede social onde está a família.

ANÚNCIO

O usuário só descobriu o crime porque recebeu documentos bancários relacionados à linha de crédito na sua casa. Após investigar, concluiu que o pai era o único responsável, já que ele foi quem usou o dinheiro de maneira específica.

Quando confrontou o pai sobre o ocorrido, o crime não foi negado, embora também não tenha assumido a responsabilidade. O usuário revelou não ter procurado a polícia inicialmente, pois sabia que, se o pai fosse condenado, ele enfrentaria uma pena de prisão de no mínimo 3 anos.. Posteriormente, o pai pagou a dívida de forma irregular ao longo do tempo.

Leia mais:

Exposição nas redes

Em 2018, o pai do usuário foi preso por outros crimes, e sua ex-namorada, beneficiária do empréstimo fraudulento, pediu que ela pagasse a dívida de $7.000 e ainda contribuísse com $14.500 para a fiança do pai.

Aos 22 anos, o autor do relato recusou e, a partir daí, cortou relações com o pai. Ele se sentiu isolado da família, já que o pai manipulava a narrativa, e as tentativas de reatar laços com os parentes sempre terminavam em conflitos.

Ao se sentir sozinho e manipulado, o usuário da rede social decidiu expor a verdade publicamente no Facebook. Publicou provas (52 mensagens com o pai, totalizando 4.800 palavras, e capturas de tela das mensagens da ex-namorada) que mostravam a manipulação do pai e as consequências do não pagamento da dívida.

Na publicação, marcou todos os familiares para finalmente revelar o que realmente aconteceu. Agora, ele se pergunta se fez errado ao expor tudo no Facebook e se isso foi um erro.