Noiva decide começar cerimônia antes de sua mãe chegar no casamento: “Agenda apertada”

Uma noiva relatou no Reddit, por meio do usuário “HunterQueen23″, ter se casado antes de sua mãe chegar no evento. No texto ela explicou a razão.

ANÚNCIO

A noiva estava se preparando para o casamento e, quando quase estava pronta, sua mãe precisou sair para trocar de roupa no hotel, a 20 minutos de distância. A cerimônia estava marcada para às 14h, mas como acontece em muitos casamentos, houve um pequeno atraso.

Quando a noiva estava pronta para entrar, sua mãe, avó e uma amiga de família ainda não haviam chegado. A noiva, então, decidiu seguir sozinha para o altar, e a cerimônia aconteceu sem a presença deles.

“Observe também que o celebrante também tinha outro casamento para ir depois do meu, então a agenda estava apertada”, explicou ela na rede social.

Leia mais:

Após 45 minutos, eles finalmente chegaram, e a noiva informou que a cerimônia já havia acabado. A mãe ficou muito irritada, culpando o padeiro (porque os pães não estavam prontos) e alegando que se atrasaram por causa de um trem, além de dizer que a noiva deveria ter ligado para verificar.

Contudo, a verdadeira razão para o atraso foi que a mãe não havia terminado de se arrumar. Agora, a mãe está irritada com a noiva, culpando-a pelo ocorrido.

“Então eu sou babaca por não ter adiado minha cerimônia?”, finalizou o relato.