Maquiadora filma situação inusitada durante atendimento a uma noiva no RJ e vídeo viraliza

Há alguns dias, a maquiadora especialista em noivas Cíntia Vieira viralizou no TikTok ao compartilhar uma situação inusitada que aconteceu durante o atendimento a uma cliente em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Na gravação, que acumula quase 600 mil visualizações na rede social, Cíntia estava conversando com a noiva enquanto fazia a maquiagem quando uma cobra ‘invadiu’ a suíte.

Aos gritos, a profissional, a noiva e as convidadas que estavam no cômodo, saíram rapidamente do local. “É cada uma que a gente passa”, escreveu a maquiadora na legenda.

Em outro vídeo, Cíntia mostrou que a situação foi controlada por um funcionário do local, que colocou a cobra em uma caixa e a devolveu para a natureza. “Venham ver que fim deu a essa história que nunca mais vamos esquecer” declarou a profissional.

Veja a seguir:

Na seção de comentários, internautas se divertiram com a situação. “Era uma amiga do passado será? Hahaha” brincou uma pessoa. “Gente, vocês não confundiram com a sogra?” ironizou a segunda.

“Minha vó sempre dizia que onde tem muitas mulheres juntas e aparece uma cobra, é porque alguém está grávida hahaha” disse a terceira. “Certeza que era a convidada que ia de branco” declarou a quarta pessoa.

“A cobra estava esperando a vez dela para ser maquiada kkkkkk” acrescentou mais uma. “Minha amiga disse que ia dar um rolê, mas não imaginei que iria tão longe hahaha” brincou outra.