Mulher viraliza ao contar como teve chá revelação arruinado por funcionária de padaria: “Descuidada e aleatória”

O que você faria? Há alguns dias, uma mulher identificada como Morbid Mama viralizou no TikTok ao contar como teve seu chá revelação arruinado por uma funcionária de uma padaria.

Na gravação, que acumula 1,8 milhão de reproduções na rede social, a mamãe, que encomendou um bolo no estabelecimento, reproduziu uma mensagem de voz recebida pela funcionária responsável pela decoração da sobremesa, em que era possível descobrir o sexo do bebê.

De acordo com a influenciadora, ela pediu para adicionar framboesas ou morangos no bolo se a criança fosse uma menina, ou mirtilos ou amoras se fosse um menino.

E, ao ouvir a mensagem enviada pela decoradora, que teve um problema com a decoração do doce, logo descobriu o gênero do bebê. “Você pediu um único de limão com amora. Não temos recheio de amora”, disse a mulher na mensagem de voz.

“A única coisa que realmente torna o limão único é a coalhada de limão. E você queria revelação de gênero, então precisamos falar sobre o bolo. Me ligue aqui”, finalizou.

Na legenda, a mãe demonstrou indignação com a situação. “Imagina pagar, entrar na padaria com um envelope lacrado de um médico, ter um momento especial e íntimo com você e seu parceiro... Só para ter uma mulher descuidada e aleatória estragando tudo com uma única mensagem de voz. Obrigada! Se meus olhos estão vermelhos é porque estive chorando a manhã toda”, escreveu.

Nos comentários, a situação dividiu opiniões. “Eu gostaria de não ter problemas reais para poder ficar chateada com algo assim. Você vai viver e seu filho também” ironizou uma pessoa. “E o mundo continuou girando” escreveu a segunda.

“Eu teria exigido um reembolso por essa falta de profissionalismo. Eles não deveriam ter arruinado tudo para vocês. Eu sinto muito!” defendeu a terceira. “Como se eles não pudessem simplesmente comprar algumas amoras ou algo semelhante para substituir” acrescentou outra.