Brasileira viraliza no TikTok ao contar detalhes de encontro inusitado com Joe Jonas em Londres: “Melhores amigos?”

Já pensou? Recentemente, uma modelo brasileira chamada Joana Pozzi viralizou no TikTok ao contar detalhes de seu encontro com ninguém menos que o cantor Joe Jonas, um dos vocalistas do Jonas Brothers.

Na publicação, que acumula 1,5 milhão de visualizações e quase 210 mil curtidas, Joana contou que estava em Londres com uma amiga vendo perfumes quando, de reprende, o astro apareceu.

“Eu amo os tiktoks dele. Amo ele no TikTok. Eu me tremendo toda, falei: ‘Oi, tudo bem? Amo seus tiktoks’. Sendo que antes eu estava encarando ele assim, e ele fez um [gesto, como se estivesse dizendo:] ‘Oi, você é muito esquisita’”, disse a jovem.

“Mas falei assim: ‘Chega, vou ter que resolver isso, porque eu nunca mais vou ver esse cara e ele está bem na minha frente em uma sala minúscula’”, continuou.

Em seguida, Joana contou que foi falar com o cantor e ele perguntou seu nome. “Aí eu: ‘Joana’. E ele: ‘Sou o Joe’. E eu falei: ‘Eu sei’. Olha que idiota, eu deveria ter falado: ‘Prazer te conhecer’. Só que ele é o cara mais simpático que eu já vi na minha vida”, relatou.

A brasileira disse que, ao descobrir que ela e a amiga eram do Brasil, o cantor contou que ama o país. Pozzi revelou que era do Rio de Janeiro, que considera a ‘melhor parte do Brasil’, e Joe respondeu: “Ah, claro, disse uma pessoa do Rio de Janeiro.”

“Ficamos batendo papo, ele perguntou onde estou ficando aqui em Londres, eu falei e ele: ‘Nossa, que área legal’. E eu falei: ‘Amanhã é um ótimo dia para você ir passear lá porque tem um mercado de rua’. E ele: ‘Ah, que legal, talvez você me veja lá, hein?’. Assim, gente, me provocando. É isso. Virei amiga do Joe Jonas. Te amo, Joe!”, finalizou.

Veja:

Nos comentários, fãs do astro ficaram encantadas com a situação. “Sortuda! Conheceu o homem da minha vida. Arrasou, mona!” comentou uma. “Obrigada por realizar meu sonho” declarou a segunda.

“Eu fico tão feliz quando fãs brasileiras conhecem ele hahaha. Parece que foi eu!” escreveu a terceira. “Como foi viver o sonho de todas as meninas da geração Disney?” acrescentou mais uma.