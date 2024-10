Jovem viraliza e diverte a web após pegar carro por aplicativo com karaokê ao voltar da faculdade: “Isso só acontece no Rio”

Há algumas semanas, uma jovem chamada Letícia Maciel viralizou no TikTok ao pegar um carro por aplicativo com karaokê na volta da faculdade, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Na gravação, que acumula mais de 200 mil reproduções, é possível ver o interior do veículo, que possuía um aparelho de karaokê e diversas luzes coloridas. Letícia apareceu sentada no banco de trás com um microfone na mão, enquanto o motorista de aplicativo segurava outro.

Ao longo do caminho, a dupla se divertiu ao som de canções como ‘Vamos Fugir’, da banda de pop rock Skank, ‘Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)’, do eterno Tim Maia, e ‘Festa do Apê’, do cantor e compositor Latino.

“Era uma terça normal voltando da facul, até entrar no Uber Karaokê” escreveu Letícia sobre o vídeo. Na legenda, ela acrescentou: “Valeu, seu Frank! Isso só acontece no Rio, cara”. Veja a seguir:

Na seção de comentários, a situação inusitada – e hilária – divertiu internautas. “Amei kkkkkk. Deve ser ótimo para ir a uma festinha com as amigas” escreveu uma pessoa. “Meu Deus, eu ia sentir no banco do passageiro até a última corrida dele e ficar cantando com ele” disse a segunda.

“Eu peguei Uber com ele indo para o Rock in Rio hahaha. Foi tudo, até salvei o contato!” contou a terceira. “Meu sonho é encontrar esse querido hahaha” declarou a quarta pessoa.

“As vezes viver é tão divertido quando um simples Uber muda seu dia” acrescentou mais uma. “Nunca dou uma sorte dessas” comentou outra.