“O que está acontecendo com as pessoas?” diz jovem ao desabafar sobre experiência desagradável em cinema

Há alguns dias, uma jovem chamada Isabella Areal viralizou no TikTok ao contar uma experiência desagradável que teve em um cinema ao ir ver um filme.

Na publicação, que acumula até o momento mais de 72 mil visualizações, Isabella, que é psicóloga, disse que gostaria de entender o que está acontecendo com as pessoas e em que momento elas decidiram que conversar e falar alto dentro do cinema é aceitável.

“Tem coisa que é do bom senso e do senso comum, né, gente? Vamos respeitar a coletividade, pensar no outro que está ali sentado, assistindo. Deixa para conversar depois ou simplesmente não vá ao cinema se for para você ficar falando”, declarou.

Na sequência, Isabella contou que estava em uma sala vendo o filme e uma família chegou atrasada e ficou conversando ‘como se nada estivesse acontecendo’. “Parecia uma conversa de bar”, disse. A jovem revelou que só ficou olhando a situação e nem conseguiu mais se concentrar no filme.

Confira o desabafo completo:

Nos comentários, diversos internautas concordaram com a indignação da psicóloga. “Nossa, sim! E quando batem palmas e gritam DURANTE o filme?” escreveu uma pessoa.

“Sim!!! Eu amo a experiência de ir ao cinema, mas ultimamente estou preferindo ver os filmes em casa porque está muito difícil” comentou a segunda.

“Entendo! Minha solução agora é ir segunda, terça e no máximo quarta. Dar preferência para filmes legendados e, quando possível, sala prime. Está difícil mesmo, principalmente a questão do celular” declarou a terceira.

“Desde que a pandemia acabou, eu só fui três vezes ao cinema. O povo se comporta como se estivesse vendo Netflix em casa. Ficam comentando e reagindo a cada cena” acrescentou mais uma.