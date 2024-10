Mulher divide opiniões ao explicar motivo pelo qual não jogou buquê de flores em seu casamento

Há alguns dias, uma mulher chamada Gabriela Ferreira Santos viralizou no TikTok e dividiu opiniões ao revelar o motivo pelo qual não jogou o buquê de flores no dia de seu casamento.

Na publicação, que até o momento acumula pouco mais de 821 mil visualizações na rede social, Gabriela explicou sua decisão enquanto compartilhava uma sequência de fotos de seu grande dia.

“Acho muito machista e constrangedora a situação das mulheres brigarem pelo buquê e os homens naquela ‘pega não’, ‘segura ela’. Acho ruim essa situação”, começou.

“Queria incluir todos! Casadas, não casadas, as gays povo animado, tudo. Coloquei um bar de flores, onde todo mundo poderia pegar seu buquê no final do casamento”, continuou.

E acrescentou: “Para não ficar sem jogar nada, joguei um vale salão de beleza: hidratação + pé e mão. O povo amou. Todo mundo engajou. Faria mil vezes!”, concluiu Gabriela. Confira a publicação clicando aqui.

Na seção de comentários, a ideia dividiu internautas. “Isso não é uma noiva, é uma presidenta. Amei, mulher!” escreveu uma pessoa. “Você foi luz nessa ideia. Quando casar quero fazer igual” declarou a segunda.

“Moça, você foi genial! Eu me sinto tão mal nessas situações porque é um desespero. A mulher que pega, o homem sai correndo... Sério, você foi demais. Que isso se espalhe pelo mundo!” disse a terceira.

“É só uma brincadeira, gente. Não levem tudo a ferro e fogo!” discordou outra. “Acho interessante a tradição antiga de jogar o buquê e trazer sorte para uma solteira ou uma mulher que está namorando para saber quem vai ser a próxima a casar” acrescentou mais uma.