Vídeo: Mulher viraliza e diverte a web ao fazer ‘trolagem’ com golpista durante ligação

Há alguns dias, uma advogada, atriz e empreendedora chamada Jéssica Andrade viralizou no TikTok ao trolar um golpista e ‘pagar de maluca’ durante uma ligação.

ANÚNCIO

Na gravação, que acumula 11,9 milhões de visualizações e 1,5 milhão de curtidas até o momento, Jéssica atende a chamada e começa a falar com o suposto atendente chamado Miguel, que diz que foi feita uma compra em um cartão da advogada.

Ao saber da ‘dívida’, ela então começa a gritar com o rapaz, que a pede calma. “Como que uma pessoa vai ter calma em uma situação dessa, sr. Miguel?” questiona.

“Você não tem noção do que é a vida de um pessoa pobre? A pessoa ainda tem o cartão clonado” continua Jéssica, enquanto segura o riso. Diante da reação, o ‘atendente’ chega a perguntar se ela toma algum remédio controlado. “Tomo, tomo, tomo!” responde.

Após algumas tentativas, o rapaz então desiste de aplicar o golpe e dispara: “Vai tomar no c*. Você é PcD? Você tem algum problema?”, diz. Em seguida, ele desliga o telefone, fazendo com que Jéssica e a pessoa responsável pela gravação caiam na gargalhada.

Veja a seguir:

Leia também:

ANÚNCIO

Mulher viraliza e emociona internautas ao comemorar última sessão de quimioterapia em passeio especial de carro

Dono de fusca viraliza ao mostrar técnica inusitada para fazer o veículo funcionar: “Sistema antifurto”

Nos comentários, internautas se divertiram com a cena. “Eu 02h15 passando mal de rir” escreveu uma pessoa. “Miguel saiu da vida do crime depois dessa. Certeza viu? Hahaha” brincou a segunda.

“Agora eu preciso atender uma ligação dessas para fazer isso hahaha” comentou a terceira. “Ele realmente acreditando na situação e esquecendo o roteiro kkkkkk” acrescentou a quarta pessoa.

“A Globo está perdendo essa diva” declarou mais uma. “O golpista me xingou de lerda só porque não entendia o que ele falava hahaha. O pior é que eu não estava entendendo nada de verdade, nem era para deixar ele bravo” contou outra.