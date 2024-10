Dono de fusca viraliza ao mostrar técnica inusitada para fazer o veículo funcionar: “Sistema antifurto”

Há algumas semanas, um jovem chamado Tinan Aldaine viralizou no Instagram e divertiu internautas ao revelar a técnica inusitada que precisa usar toda vez que vai dirigir o seu fusquinha.

Na publicação, que acumula 1,4 milhão de visualizações e 160 mil curtidas, Tinan contou que sempre que tem que dar partida no veículo, ele não funciona até receber um chute no pneu.

“Isso aqui é um sistema antifurto, tá? Não é imprudência e nem falta de dinheiro. É antifurto!” declarou o jovem. Em seguida, ele mostrou na prática como o processo funciona. “Isso aqui é tecnologia. Nem Elon Musk” brincou Tinan.

Nos comentários, internautas se divertiram com a situação. “Ele não tem um defeito, ele tem personalidade hahaha” escreveu uma pessoa. “O carro é sadomasoquista” brincou a segunda. “Reconhecimento chutal kkkkkk” disse a terceira.

“Cada fusca tem sua particularidade. O que eu tive só eu conseguia engatar as marchas hahaha. Às vezes, o mecânico me chamava para ir até lá tirar o carro da rua porque ele não conseguia engatar” contou mais uma.

Após muitos questionamentos, Tinan esclareceu como fez a descoberta inusitada. “Eu descobri isso voltando em uma BR quando ele parou e não pegava mais. Após um curto choro, eu dei um chute no pneu com todo ódio do mundo, tentei bater a chave e foi”, disse.

“Porém, assim que cheguei em casa desliguei e tentei ligar de novo e não ligou. Logo então refiz os passos da última vez e deu certo”, completou o jovem.