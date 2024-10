Mulher viraliza e emociona internautas ao comemorar última sessão de quimioterapia em passeio especial de carro

Prepare os lencinhos! Há alguns dias, o produtor fonográfico Ali K. Zoghbi, de São Paulo, viralizou no TikTok e emocionou internautas ao compartilhar a comemoração da última sessão de quimioterapia de sua sogra.

Na gravação, que acumula 1,1 milhão de visualizações e quase 200 mil curtidas na rede social, Ali mostrou que, na volta do hospital, o carro da família foi decorado com balão e um cartaz que dizia: ‘Hoje foi a minha última quimio”.

Durante o trajeto, a sogra do produtor apareceu sorridente sentada no banco do passageiro, enquanto carros, motos, caminhões e até uma ambulância buzinavam em comemoração à sua vitória. A mulher chegou até a ganhar um queijo de um vendedor na rua. “Última Quimio” escreveu Ali na legenda.

Veja a seguir:

Nos comentários, a cena encantou diversos internautas. “São vídeos como esse que mantém acesa a minha esperança na humanidade. Que coisa maravilhosa! Deus abençoe!” escreveu uma pessoa.

“Permissão para chorar, soldados? Só quem teve algum parente querido com câncer sabe qual o sentimento da última quimioterapia. Forças para todos aqueles que estão nessa luta!” comentou a segunda.

“Acho tão lindo! Faz meu coração se alegrar genuinamente. Parece que foi alguém do meu convívio. Que Deus te dê saúde ilimitada!” declarou a terceira pessoa.

“É tão lindo ver que, independente de tudo, existem pessoas ainda com o coração tão sensível e bom. Imagino a alegria de saber que é a última quimioterapia!” acrescentou a quarta.

“Que vídeo lindo. Dá até um calor no coração. Meus parabéns por ter ganhado uma vitória em uma luta muito difícil. Desejo a essa senhora muita saúde e muita felicidade!” disse mais uma.