Família viraliza e diverte a web ao fazer uma competição de pudim: “Caos instaurado”

Há alguns dias, uma jovem chamada Marcelly Paulina, de Foz do Iguaçu, no Paraná, viralizou no TikTok ao mostrar a competição de pudim feita por sua família durante um fim de semana.

Na publicação, que acumula 1,2 milhão de visualizações e quase 40 mil curtidas na rede social, Marcelly filmou os membros da família se preparando para o ‘concurso’ na área externa de casa.

O momento de diversão contou com pudins de diferentes formatos. Além da tradicional forma redonda com furo no meio, alguns familiares decidiram ousar e usar forma retangular e até uma cuscuzeira.

“O caos instaurado”, brincou Marcelly na legenda. O registro também foi publicado no perfil da jovem no Instagram, e já acumula mais de 21 mil reproduções. Veja a seguir:

Nos comentários, a ideia divertiu e encantou internautas. “Nossa, eu torci junto com eles hahaha. Adorei!” escreveu uma pessoa. “Momentos que ficam guardados para sempre na memória! É isso que carregamos na nossa mochila. Emocional, união, alegria e amor. Parabéns, Marcelly!” comentou a segunda.

“Eu queria estar lá só para comer tudo! Sempre foi o meu doce brasileiro favorito. Quando criança cheguei a pedir para minha mãe fazer um só para mim de presente de aniversário... Era para eu comer sozinha hahaha. Mas ela não fez para não incentivar minha gula por doces – que continua a mesma hahaha” contou a terceira.

“Nos dias de hoje onde se compra tudo pronto, ver esses homens e mulheres fazendo seus pudins, estou emocionado. Cozinhar e preparar os quitutes com as receitas de família já não existe mais” observou a quarta pessoa.