Palhaço de Halloween é perfurado com agulha enquanto trabalhava em evento de terror

Um membro da equipe do evento de Halloween “Zip World Ffear Fforest”, localizado em Betws-y-Coed, no norte do País de Gales, foi ferido na noite desta terça (28) após um incidente em que foi perfurado com uma agulha. As informações são do North Wales Live.

A polícia foi chamada para investigar a situação, que inicialmente gerou rumores de um ataque com faca, os quais foram rapidamente desmentidos pelas autoridades.

De acordo com as autoridades, o funcionário, que estava vestido de palhaço para o evento, entrou em contato com um “dispositivo médico potencialmente perigoso”, identificado como uma agulha. Ele foi imediatamente levado ao hospital para exames médicos preventivos e, após a avaliação, recebeu alta.

As autoridades de North Wales confirmou que as investigações sobre as circunstâncias do incidente estão em andamento. Um porta-voz da polícia assegurou que não há risco para o público e que o local foi temporariamente fechado para facilitar as investigações, mas foi considerado seguro para reabertura após os procedimentos.

A Zip World emitiu uma declaração enfatizando que a segurança de seus clientes e funcionários é primordial. A empresa também confirmou que o evento Ffear Fforest continuará conforme programado, com sessões diárias até 3 de novembro, e que medidas de segurança adicionais foram implementadas para as noites restantes.