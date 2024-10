Filme erótico em sala de espera de hospital constrange paciente em MG

Uma situação inesperada causou espanto e constrangimento na última segunda-feira (28) em um hospital de Patos de Minas, no estado de Minas Gerais. De acordo com o G1, enquanto aguardava atendimento na sala de espera do Hospital Imaculada Conceição, uma paciente foi surpreendida por cenas de um filme erótico exibido na televisão local, um incidente que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. No vídeo, a mulher comentou o ocorrido com humor: “Gente, que horror!” A gravação viralizou, atraindo atenção para o incidente inusitado.

Hospital se pronuncia e investiga causas do incidente

Após a repercussão do caso, a direção do hospital emitiu um comunicado nas redes sociais, lamentando profundamente o ocorrido. A instituição informou que uma investigação está em andamento para entender as causas da exibição acidental de conteúdo impróprio. Segundo a nota, uma falha teria ocorrido no sistema de exibição de TV do hospital, o que resultou na transmissão indesejada. A administração reafirmou seu compromisso com o bem-estar e segurança de todos os pacientes e visitantes, declarando que novas medidas de segurança serão rompidas para evitar que episódios semelhantes aconteçam no futuro.

Além disso, o hospital pediu desculpas públicas aos envolvidos e reforçou que a exibição do conteúdo não autorizado não condiz com os padrões da instituição, que busca manter um ambiente respeitoso e acolhedor.