‘Era um lagarto’: Pedido de casamento em Florianópolis viraliza após susto com ‘jacaré’

Um pedido de casamento diferente na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, viralizou nas redes sociais após um susto causado por um “jacaré” durante o momento romântico. De acordo com o G1, a história começou quando Rhian Vargas e Kamila Ibaldo, que haviam se mudado recentemente para a cidade, planejaram selar o compromisso com um pedido surpresa. O cenário parecia perfeito até que algo chamou a atenção deles e virou motivo de risadas.

Momento inesperado

Ao ouvir seu parceiro mencionar a presença de um “jacaré”, Kamila ficou em alerta. No entanto, o que parecia ser um susto com o réptil, acabou sendo um engano cômico: o “jacaré” era, na verdade, um grande lagarto, um animal comum na região e que não oferece perigo aos humanos. Mesmo com o nervosismo, o casal manteve o bom humor e publicou o vídeo do momento com a legenda “o dia que um jacaré estragou meu pedido de casamento”, ganhando popularidade rapidamente na internet.

Foto: Reprodução/ redes sociais

O biólogo Christian Rabock explica que, apesar de natural, essas aparições de répteis nas praias da região Norte da Ilha de Santa Catarina não representam ameaça. Mesmo assim, ele recomenda cautela e aconselha que as pessoas evitem provocá-los. O casal, mesmo surpreendido, conseguiu ver o lado cômico do encontro e celebraram o noivado com muitas risadas.

Foto: Reprodução/ redes sociais

Contudo, a orientação é que os banhistas mantenham distância e não alimentem esses animais, conforme recomendações da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram). Em situações em que o animal representa risco para o próprio réptil ou para os frequentadores da praia, é aconselhável acionar as autoridades ambientais locais.