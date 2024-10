Empresária fatura mais de R$ 100 mil com acarajé gigante em Aracaju

Ana Ercília Silva, uma empreendedora de Aracaju (SE), encontrou na culinária uma forma de recomeçar após perder o emprego. Com mais de 25 anos de experiência na cozinha, ela decidiu investir na venda de acarajé, quitute tradicional da cultura afro-brasileira, mas foi sua versão de 3 kg do prato que levou ao sucesso. Conforme noticiado pelo G1, o acarajé gigante conquistou as redes sociais e atraiu curiosos de todo o Brasil, levando Ana a faturar mais de R$ 100 milhões mensais.

Inicialmente, a venda do acarajé gigante não gerou muita repercussão, mas tudo mudou quando a filha da empreendedora apareceu um vídeo do quitute nas redes, que rapidamente viralizou. A postagem acumulou milhões de visualizações, impulsionando as vendas. A partir de então, a demanda pelo acarajé aumentou significativamente, levando Ana a vender até 10 unidades de prato por dia. Essas características de marketing viral, segundo especialistas, podem trazer grande visibilidade para pequenos negócios, como o de Ana, impulsionado pelo poder da internet e o interesse do público por inovações gastronômicas.

Além do tamanho, o acarajé de Ana se diferencia pelos sabores variados dos recheios. Para surpreender seus clientes, ela criou versões com siri, mariscos, opções veganas e até uma inusitada com hambúrguer. Essa criatividade culinária atrai não apenas moradores locais, mas também turistas e curiosos que visitam o quiosque para experimentar a novidade e, muitas vezes, registrar a experiência em vídeos.

Com o aumento da popularidade, a empreendedora decidiu expandir ainda mais o conceito, pretende lançar uma versão de 5 kg do quitute. Essa estratégia de diversificação do produto, aliada ao marketing espontâneo nas redes, mantém o negócio em constante crescimento. Para ela, esse sucesso é resultado da combinação entre inovação na cozinha e o poder das redes sociais, onde a boca a boca digital tem sido essencial.

Os vídeos de visitantes saboreando o acarajé viralizaram e, segundo Ana, a divulgação nas redes é essencial. Hoje, ela conta com uma base de clientes fiéis, atraída tanto pelo sabor único quanto pelo espetáculo visual do prato gigante.