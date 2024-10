Bebê gigante? Criança de 10 meses impressiona com altura e peso fora do comum

O pequeno Henrí Bandeira de Mello Barbosa Xavier, com apenas 10 meses, viralizou na internet por seu tamanho surpreendente. Com uma altura e peso muito acima da média, ele chamou a atenção ao ser comparado às crianças de quase dois anos. Sua mãe, a educadora física Alessandra Barbosa Xavier, compartilha nas redes sociais o desenvolvimento do filho, que já pesa 14,8 kg e mede 79 cm — características incomuns para sua idade.

Conforme noticiado pela Revista Crescer, a criança nasceu pesando 4,2 kg e medindo 51 cm, o que já indicava um potencial para se destacar em termos de tamanho. Com o passar dos meses, seu crescimento foi ainda superior, chegando a quase dobrar o peso e superar os padrões de altura estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para crianças da mesma faixa etária. Alessandra conta que o bebê já veste roupas de tamanhos maiores, o que torna as compras um desafio à parte.

A ocorrência do público e da experiência materna

As publicações de Alessandra repercutiram rapidamente. Milhares de pessoas acompanharam as atualizações sobre o bebê, com vídeos que somaram milhões de visualizações. Nos comentários, seguidores brincam com o futuro “de gigante” do menino, iniciando uma carreira no basquete, e juntando suas próprias experiências. Alessandra, por outro lado, celebra a interação e destaca o papel das redes como apoio para mães que desejam manter a amamentação exclusiva e saudável para seus filhos.

Apesar do impacto positivo, Alessandra admite que o crescimento acelerado gerou preocupações iniciais. Questionamentos vindos de pessoas nas ruas e até de familiares deixaram dúvidas sobre a normalidade do desenvolvimento do filho. No entanto, após consultas pediátricas, foi informado de que o leite materno e a dieta saudável são suficientes para garantir um crescimento saudável.

Especialistas indicam que fatores genéticos e hormonais influenciam bastante na altura e no peso das crianças, especialmente durante os primeiros anos de vida. No caso de Henrí, a altura do pai e o histórico familiar de crianças grandes comentários para o seu perfil único, conhecido como Alta Estatura Constitucional. A expectativa é que esse ritmo de crescimento diminua gradualmente conforme ele se torne mais ativo, começando a andar e gastando mais energia.