Cliente entra a cavalo em lanchonete de MG e viraliza nas redes sociais

Em uma noite movimentada na cidade de Uberaba, interior de Minas Gerais, uma cliente chamou a atenção ao aparecer em uma lanchonete, montada em um cavalo. O episódio, que ocorreu no último domingo (27), foi registrado pelas câmeras de segurança e rapidamente se tornou um sucesso nas redes sociais, intrigando funcionários e clientes do estabelecimento.

Reação dos funcionários e dos clientes

De acordo com a CNN Brasil, o evento curioso ocorreu por volta das 23h30 na lanchonete Jordão Lanches. Wellington, um dos funcionários, contou que a noite transcorria normalmente até perceber a presença do cavalo com uma mulher montada. A princípio, ele e os colegas ficaram surpresos, mas logo perceberam o humor da situação, especialmente ao notar que o animal parecia bem adaptado ao ambiente e até demonstrava habilidades, passando por obstáculos com facilidade.

A participação do cavalo trouxe certo rompimento e diversão aos clientes, que interagiram com o animal e ajudaram a divulgar a cena peculiar. Segundo Wellington, o episódio acabou acontecendo como propaganda espontânea para a lanchonete, aumentando sua popularidade entre os moradores.

Após o incidente, a mulher, que parecia estar sob efeito de álcool, retornou ao local no dia seguinte para pedir desculpas. Wellington relatou que o diálogo foi amistoso e que ambos esclareceram o ocorrido sem constrangimento. Em um gesto simpático, a lanchonete decidiu enviar uma pizza de cortesia para um cliente, reforçando o bom humor com que o evento foi recebido.