Mulher se vinga de marido traidor entregando-o na fronteira com o México

Uma história recente que viralizou nas redes sociais envolve uma mulher mexicana, que decidiu tomar uma atitude drástica após descobrir a infidelidade do marido. A mulher, que se identifica como Montse nas redes, relatou em um vídeo no TikTok como devolveu o marido ao México, aproveitando o fato de ele ser um imigrante ilegal nos Estados Unidos.

ANÚNCIO

De acordo com O Globo, tudo começou quando Montse voltou de uma viagem e encontrou evidências da traição. Ao tentar transferir fotos de seu celular, ela se deparou com mensagens no Snapchat entre seu marido e outra mulher. A descoberta foi um choque e, movida pela raiva, ela decidiu que o simples confronto não seria suficiente.

LEIA TAMBÉM:

Hóspedes furtam TV e devolvem apartamento imundo em São Paulo; veja o vídeo

Jovem viraliza e diverte a web após pegar carro por aplicativo com karaokê ao voltar da faculdade: “Isso só acontece no Rio”

Americana que ficou ‘11 minutos morta’ afirma ter voltado após mensagem divina

O plano de vingança

Em vez de confrontar o parceiro diretamente, Montse elaborou um plano para expulsá-lo dos Estados Unidos. Sabendo que ele não tinha documentos para retornar ao país, ela aproveitou a situação e o conduziu até a fronteira sem ele perceber. Ela sugeriu uma viagem ao parque Six Flags, mas no lugar de San Antonio, o destino era Laredo, na fronteira com o México.

ANÚNCIO

Durante o trajeto, a mulher manteve o plano em segredo, dirigindo o carro enquanto ele descansava. Ao chegar ao primeiro controle, as dúvidas surgiram, mas a lembrança das mensagens de traição reacendeu sua determinação. Quando chegaram ao segundo controle, seu marido percebeu finalmente o que estava acontecendo. Apesar de suas reclamações, ele foi obrigado a descer do carro pelas autoridades.

Antes de deixá-lo na fronteira, Montse entregou 50 dólares e uma mensagem clara: “Se quer ser um cafajeste, que comece do zero”. Ela desafiou o marido a voltar aos Estados Unidos por outros meios, mas deixou claro que não o ajudaria mais.