Americana que ficou ‘11 minutos morta’ afirma ter voltado após mensagem divina

Uma experiência incomum ocorreu com Charlotte Holmes, uma americana de 68 anos, durante um exame de rotina em setembro de 2019. Ela sofreu um infarto e foi declarada clinicamente morta por 11 minutos. Durante esse período, a moradora de Wichita, Kansas, afirmou ter tido uma experiência de quase morte, na qual viu o céu e o inferno. De acordo com o Extra, agora, cinco anos depois, ela compartilha o que acredita ser uma mensagem divina recebida durante esses momentos.

Após sofrer a parada cardíaca, a mulher relatou ter sentido como se estivesse fora do corpo, observando os médicos realizando compressões torácicas. Ela descreveu um ambiente sereno, com o perfume de flores e o som de música ao fundo. “Eu não sentia medo, só alegria”, disse. Segundo ela, nesse momento, viu familiares já falecidos, incluindo seus pais e uma irmã, todos saudáveis e rejuvenescidos.

Visão do céu e contraste com o inferno

Além de reencontrar seus entes queridos, Charlotte afirmou que viu uma luz intensa atrás de sua mãe, que identificou como uma presença divina. Porém, a experiência tomou um rumo inesperado quando ela foi levada para a beira do inferno. Lá, descreveu um ambiente sombrio, com um cheiro de carne podre e gritos aterrorizantes. “Depois de ver a beleza do céu, o contraste com o inferno foi quase insuportável”, revelou.

De acordo com Charlotte, a visão do inferno veio acompanhada de uma mensagem de Deus, que a orientou a compartilhar essa experiência com as pessoas: “Se algumas pessoas não mudarem seus caminhos, é aqui que elas residirão. Você tem tempo para voltar e compartilhar.”

Após essa experiência, ela foi trazida de volta à vida e, duas semanas depois, recebeu alta do hospital. Desde então, Charlotte tem contado sua história como um aviso para que as pessoas reflitam sobre suas escolhas.