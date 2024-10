Jovem perde todos os dentes após tratamento odontológico mal sucedido no exterior

Uma jovem belga enfrentou uma dura consequência após optar por um tratamento odontológico barato na Turquia. Aos 26 anos, Alana Boone decidiu realizar um procedimento de colocação de coroas em uma clínica indicada por uma conhecida. A promessa de um tratamento bom e econômico acabou se transformando em um pesadelo, resultando na perda de todos os seus dentes naturais.

De acordo com o Extra, a jovem, que mora em Gavere, na Bélgica, inicialmente recebeu uma cotação de cerca de R$ 41 mil pelo tratamento, bem mais acessível do que os valores em seu país de origem. No entanto, após incluir passagens e hospedagem, o custo total chegou a R$ 62 mil. O procedimento começou em julho de 2021, e já no dia seguinte ela relatou fortes dores, que só pioraram com o passar do tempo. Os dentistas na clínica turca decidiram então realizar a desvitalização de seus dentes, removendo a polpa dentária, o que gerou custos extras e muito desconforto.

A dor e os custos aumentaram

Mesmo com os dentes tratados e as coroas permanentes colocadas, a dor persistiu. Alana descreveu que o desconforto se intensificou após retornar para casa e notar anormalidades na boca, incluindo um gosto desagradável. Sem melhorias, ela procurou uma segunda opinião em sua cidade natal, onde foi confirmada a gravidade do problema: o tratamento realizado na Turquia foi um “fracasso total”, como descreveram os especialistas locais.

Desde abril de 2024, a jovem está sem dentes naturais e, para recuperar o sorriso, precisará gastar cerca de R$ 280 mil em implantes. O novo tratamento deverá ser concluído apenas no ano seguinte. Apesar das complicações, ela se diz aliviada por estar no caminho certo para corrigir os erros.

A experiência traumática fez com que Alana compartilhasse sua história como um alerta para outros que cogitam realizar procedimentos odontológicos no exterior em busca de preços menores. “É importante pensar duas vezes antes de optar por clínicas fora do país. Se algo der errado, o conserto acaba custando muito mais caro”, alertou a ela.