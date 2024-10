Momento em que água-viva morre ao comer peixe é registrado; confira

O fotógrafo Nikki Banfield, de 43 anos, registrou recentemente o momento em que uma águia-viva morreu com seu alimento ainda na barriga. Transparente, é possível enxergar sua refeição, uma pequena tainha, em seu corpo. A foto foi capturada em Porth Hellick, em St Mary’s, nas Ilhas de Scilly.

“É sempre fascinante ver”, revelou o fotógrafo, de acordo com o portal Daily Star.

Nikki teria registrado fotos de centenas de milhares de águas-vivas do grupo pelagia noctiluca, que acabaram parando na mesma praia.

‘’Isso fica ainda mais intrigante e interessante devido à transparência da geleia - não há muitos casos em que você pode ver a presa de uma criatura no estômago de um predador!”, continuou.

De acordo com o Daily Star, as águas-vivas do grupo são raras e contam com uma picada poderosa, emitindo um brilho intenso à noite quando são incomodadas. É possível encontrá-las no mar e em águas europeias mais quentes, como o Mediterrâneo.

“Pobre peixe e pobre águia-viva — ele havia pescado uma refeição brilhante, apenas para encalhar e morrer”, acrescentou o fotógrafo. “Muitos peixes vivem dentro dos tentáculos das águas-vivas para se protegerem de predadores, mas é uma vida precária. Um movimento errado e eles viram almoço!”

