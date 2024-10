Influenciadora viraliza e divide opiniões ao negar foto com fã enquanto estava com filho no hospital: “Melhore, amada”

Há alguns dias, a influenciadora digital Julia Aleixo, de 20 anos, viralizou no TikTok ao revelar que se recusou a tirar foto com uma fã enquanto estava com o filho, de 1 ano, no hospital.

Na gravação, que até o momento acumula 2,3 milhões de visualizações na rede social, Julia mostrou uma foto de como o filho estava na unidade hospital e disse que, mesmo assim, a seguidora a abordou e pediu um registro.

“Gente, eu posso parar para tirar foto com você com um pastel dentro da minha boca na feira, comendo em um restaurante. Agora, não me pede para tirar foto com o meu filho doente no hospital”, declarou.

“E o que mais me deixou assim é que não era uma criança. Se fosse uma criança, era até compreensível a falta de noção, mas era uma adolescente de 17 ou 18 anos”, disse Julia, que revelou ter ficado com o filho no hospital por quase 12 horas.

“Meu filho estava desfalecendo no meu colo porque ele teve reação de uma benzetacil. Quando eu comecei a gravar vídeo para o TikTok, estava ciente de que teria que lidar com esse tipo de coisa, mas não vou ser legalzinha por 24 horas.”

“Não sou obrigada a parar com o meu filho no hospital e tirar foto. Ou eu estou errada? Quando eu falei que não iria tirar a foto, ela teve a capacidade de sair e nem olhar na minha cara”, relatou. Na legenda, Julia acrescentou: “Melhore, amada, por favor!”.

Na seção de comentários, a situação dividiu opiniões. “As vezes a menina não fez por mal” escreveu uma pessoa. “Coisas de fã! Talvez ela nunca mais te veja pessoalmente e só queria ter uma lembrança sua” disse a segunda.

“Você está certa, ninguém é obrigado a tirar foto toda hora!” defendeu a terceira pessoa. “Ela saindo como errada por colocar o filho como prioridade” acrescentou mais uma. “Entendo você totalmente. É o próprio filho 12h no hospital. Imagina a cabeça da mãe?” declarou outra.