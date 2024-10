VÍDEO: Jovem viraliza e emociona a web ao fazer surpresa de aniversário para o irmão após um ano morando fora

Prepare os lencinhos! Há alguns dias, um jovem chamado Vitor Miranbel viralizou no TikTok ao fazer uma surpresa para o irmão no dia do aniversário dele após um ano morando fora.

Na gravação, que acumula 1,3 milhão de reproduções e quase 260 mil curtidas, Vitor, que é professor de línguas, se prepara para receber o irmão na companhia de familiares enquanto segura um delicioso bolo de chocolate.

Pouco tempo depois, ao ouvir o irmão chegando em casa, o jovem então improvisa uma vela e coloca no topo do bolo. Ao entrar no cômodo e perceber a presença de Vitor, o aniversariante, Emanuel Carvalho, não consegue segurar a emoção e corre para abraçá-lo.

“Perdemos nossa mãe recentemente, sempre fomos unidos e enfrentamos muitas coisas juntos” escreveu Vitor sobre o vídeo. Na legenda, ele acrescentou: “Te amo muito, maninho!”. O jovem também publicou o registro em seu Instagram e, até o momento, acumula 550 mil visualizações.

Veja a seguir:

Na seção de comentários, internautas se emocionaram com a cena. “Quando eu li que perderam a mãe recentemente, as lágrimas caíram de imediato!” escreveu uma pessoa.

“Moço, 08h33 e eu chorando com a boca cheia de pão” comentou a segunda. “Ontem completou seis meses que perdi meu irmão. Hoje pela primeira vez eu choro assistindo um vídeo na internet!” contou a terceira.

“Ai, gente, ter irmão é a melhor coisa do mundo e você só entende isso depois que cresce. Muito lindos!” acrescentou a quarta pessoa. “Acho que esse foi o abraço mais bonito e sincero que eu já vi em toda a minha vida. Que bom e que lindo que vocês têm um ao outro!” disse mais uma.