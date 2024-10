Guilherme Vasconcelos, ex-namorado de Demi Lovato e lutador do UFC, encontrado morto

O renomado lutador brasileiro de artes marciais mistas, Guilherme Gomes Vasconcelos, conhecido como “Bomba”, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira, 16 de setembro, na cidade de Chicago. As autoridades ainda estão investigando as circunstâncias de sua morte, portanto as causas do ocorrido ainda não foram esclarecidas.

A notícia foi confirmada pela família, e o tio do lutador, Walter Vasconcelos, compartilhou uma mensagem emocionada nas redes sociais: “Esperávamos a sua visita para o Natal, mas já não será possível. A vida é passageira e acordamos com esta notícia devastadora. Rezamos por você e para que Deus o receba com sua infinita misericórdia”.

Vasconcelos, 38 anos, foi figura de destaque no mundo do MMA, tendo participado de competições de alto nível como o Ultimate Fighting Championship (UFC) e o Bellator MMA, além de ter participado do reality show “The Ultimate Fighter Brazil”. Porém, sua popularidade transcendeu o campo esportivo devido ao relacionamento amoroso com a cantora e atriz Demi Lovato, com quem se relacionou em 2017.

Legado no MMA

Guilherme “Bomba” Vasconcelos começou a ganhar notoriedade em seu país após participar da terceira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil em 2014, onde integrou a equipe de Chael Sonnen.

Mais tarde, mudou-se para os Estados Unidos para continuar sua carreira nas principais ligas de artes marciais mistas. Embora sua passagem pelo UFC tenha sido breve, com derrota para Luke Zachrich, sua carreira ganhou força no Bellator MMA, onde disputou seis lutas, conquistando três vitórias e três derrotas.

No total, Vasconcelos acumulou um cartel profissional de dez vitórias e seis derrotas, conquistando o respeito dos companheiros e torcedores pela tenacidade no octógono.

Além das conquistas esportivas, “Bomba” se tornou figura midiática após o relacionamento com a pop star Demi Lovato, com quem namorou entre 2017 e 2018. Além disso, teve um relacionamento com a atriz brasileira Fernanda Paes Leme e uma filha com a modelo Kayla Lauren. .