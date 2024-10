Helton Clay Brito, um motorista de caminhão, dirigia seu veículo ao longo de uma estrada em Minas Gerais, até que notou uma movimentação logo a frente. Ao notar a presença de um ser necessitado, o homem resolveu ajudá-lo imediatamente. As informações são do portal The Dodo.

ANÚNCIO

Conforme Brito se chegava mais próximo do animal, notou se tratar de um pequeno tatu. Coberto por poeira, o animal aparentava estar cansado e com sede.

“Senti no meu coração que tinha que parar o caminhão”, Helton contou ao The Dodo. “Ele parecia estar andando sem rumo. Decidi dar água a ele.”

Caminhoneiro salva vida de ser na estrada ao notá-lo em apuros: ‘Parecia sem rumo’ (Reprodução/Helton Clay Brito)

Em seguida, Helton estacionou o caminhão para auxiliar o animal. Quando se aproximou, notou que o tatu se sentiu à vontade com sua presença.

“Quando eu saí, ele correu para os meus pés”, disse Helton. “Parecia que ele sabia que eu ajudaria.” E foi exatamente o que aconteceu: o caminhoneiro compartilhou a água de sua garrafa com o tatu, o refrescando na estrada.

“Quando eu joguei água nele, senti que ele estava aliviado”, disse Helton. “Parecia que ele não bebia há dias.”

Após refrescar o animal, Helton decidiu fazer companhia ao tatu por algum tempo, verificando suas condições e acompanhando sua melhora. “Ele estava feliz”, relatou o motorista de caminhão.

ANÚNCIO

Caminhoneiro salva vida de ser na estrada ao notá-lo em apuros: ‘Parecia sem rumo’ (Reprodução/Helton Clay Brito)

No final, ambos seguiram seus respectivos caminhos. Em paz, Helton sabia que o tatu traçaria sua jornada completamente diferente de quando foi encontrado. Desta vez, estava hidratado e com mais vigor para seguir em frente.

“Ainda sinto paz no coração por poder ajudá-lo”, contou Helton.

Cão inteligente salva tutor idoso de apuros

Um cãozinho esperto foi responsável por tirar seu tutor, de 84 anos de idade, de um apuro durante caminhada na floresta.

O acidente aconteceu no final de setembro, quando o xerife adjunto Wright do Condado de Stevens, em Washington, nos EUA, patrulhava uma área rural. Sua atenção foi imediatamente chamada por uma cadela, que carregava um olhar preocupado.

Entenda como tudo aconteceu: