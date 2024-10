Cão chama policial para salvar tutor de 84 anos que sofreu queda em floresta incapaz de se mover

Um cãozinho esperto foi responsável por tirar seu tutor, de 84 anos de idade, de um apuro durante caminhada na floresta. De acordo com informações do portal The Dodo, o pet chamou a atenção de um agente de segurança para auxiliá-lo.

O acidente aconteceu no final de setembro, quando o xerife adjunto Wright do Condado de Stevens, em Washington, nos EUA, patrulhava uma área rural. Sua atenção foi imediatamente chamada por uma cadela, que carregava um olhar preocupado.

À primeira vista, Wright pensou se tratar de uma cadela perdida. No entanto, o pet sabia exatamente onde seu tutor estava.

“Wright tentou colocar o cachorro em seu veículo para tentar encontrar o dono”, escreveu o gabinete do xerife. “Mas o cachorro não entrou em seu veículo.”

Acreditando na possibilidade de encontrar o tutor do pet próximo, o xerife entrou na floresta ao redor para procurar. No entanto, a busca não teve sucesso.

Resgate imediato

Ao retornar para a estrada, notou o cão no mesmo lugar.

“[Wright] tentou tirar a cadela da rua, e [ela] saiu correndo por uma estrada pouco movimentada e sem sinalização”, escreveu o gabinete do xerife. “Wright seguiu o pet, e [ele] o levou para uma pequena cabana de verão. Ele começou a verificar a área e observou um homem idoso deitado no chão pedindo ajuda a uma curta distância da cabana.”

Gita, como era chamada a cadela, salvou seu tutor ao levar o agente de segurança até ele. O homem, de 84 anos, teria caído e se machucado, incapaz de se mover.

“Ele ficou lá por horas e poderia ter sofrido consequências graves se não tivesse sido encontrado”, escreveu o gabinete do xerife. “Nós damos crédito a Gita por salvar a vida dele naquele dia. A lealdade e o heroísmo dos nossos amigos peludos nunca deixam de nos surpreender.”