‘Gato tartaruga’ é descoberto em abrigo após almofada se mover ‘sozinha’

Theodore, um gatinho tímido, foi devolvido à Cat Care Society, um abrigo, depois de apresentar “sujeiras na casa” de seus antigos tutores. Ao receber o animal, os funcionários notaram sua característica dócil, porém confusa de estar ali. As informações são do portal The Dodo.

“De acordo com a papelada de entrega, seu medo é ‘sair de qualquer espaço em que se sinta confortável’”, disse Ariana Jenks, gerente de marketing da Cat Care Society, ao The Dodo.

Depois de realizar os exames médicos, Theodore foi liberado para interagir com outros gatos. No entanto, ao se sentir deslocado, encontrou um refúgio no interior de uma almofada.

“Nossa supervisora de cuidados com animais, Michelle, notou que ele estava lá embaixo na manhã seguinte, enquanto ela fazia sua limpeza diária, e percebeu que a almofada no chão não estava onde ela a deixou”, disse Jenks. “Ela continuou limpando e percebeu que a almofada estava migrando para todos os lugares!”

Na busca por se adaptar, o gatinho fez da almofada seu casco de tartaruga gigante enquanto explorava o abrigo. Preocupados com a possibilidade de não perceberem a presença de Theodore no travesseiro, os funcionários decidiram agir.

“Michelle colocou a placa assim que viu outro gatinho laranja, chamado Teddy, deitado em cima do travesseiro (nós secretamente achamos que Teddy sabia que Theo estava lá embaixo) e ficou com medo de que ele não fosse percebido por possíveis adotantes e/ou que sentasse nele”, contou Jenks.

O bilhete deixado dizia: “Não sente ou pise em mim! Meu nome é Theodore, eu me identifico como uma tartaruga e estou aqui embaixo!”

Theodore está enfrentando seus primeiros dias no abrigo, se adaptando ao local e sentindo-se seguro debaixo do novo refúgio. Os funcionários seguem aguardando a família ideal para levá-lo para casa.

“O melhor lar para esse rapazinho é aquele que terá amor e paciência com ele enquanto ele se ajusta ao novo ambiente, e um que, de preferência, não tenha crianças, pois achamos que foi isso que o deixou tão estressado em seu antigo lar”, disse Jenks. “Seus antigos donos disseram que ele é falante, amigável e afetuoso, mas era tímido perto de pessoas novas.”