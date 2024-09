Alienígenas? Visitantes surpresa são encontrados no banheiro em ilha; assista o vídeo

Um usuário do TikTok, identificado por @favislandhome, compartilhou alguns registros memoráveis de sua viagem a Vanuatu, no Pacífico Sul, no mês de julho. Dentre suas filmagens mais virais nas redes sociais, uma visita inesperada de seres gigantes aconteceu. As informações são baseadas no artigo do portal The Dodo.

Após entrar em um dos banheiros da ilha para fazer suas necessidades, o encontrou ocupado. No entanto, não se tratava de uma pessoa, havia um conjunto de seres gigantes presentes no local.

Apesar de não ser um humano, certamente os seres encontrados eram residentes do local. Mesmo com o aspecto marcante de “alienígena” visto nos animais, se tratava de um grupo de caranguejos-dos-coqueiros na região e havia mais deles. A espécie é a mais conhecida de crustáceo terrestre.

Assista ao vídeo:

Os caranguejos-dos-coqueiros são protegidos e encontrados em ilhas por todo o Pacífico Sul. Os crustáceos gigantes podem crescer até 90 cm de largura e pesar até 4 kg.

Mesmo sendo grandes para sua espécie, os bichinhos não ocupam um espaço tão grande. “Como eu queria ter um vídeo meu tirando todos eles do meu banheiro”, escreveu o usuário do TikTok. “Eles eram tão fortes.

Animais com luz rosa impressionam pesquisadores

Animais emanam “brilho rosa” e deixam pesquisadores da Northwoods Wildlife Center, em Minocqua, de Wisconsin, nos EUA, intrigados durante uma pesquisa. Apesar do nome, os animais são incapazes de voar. No entanto, contam com habilidades aéreas impressionantes devido à sua estrutura corporal.

“Esquilos voadores poderiam ser mais apropriadamente chamados de ‘esquilos planadores’”, escreveu a National Wildlife Federation em uma página informativa sobre os animais. “Eles não são capazes de voo verdadeiramente motorizado que um pássaro ou um morcego podem fazer. Esquilos voadores planam. Eles têm uma membrana especial entre suas patas dianteiras e traseiras que lhes permite planar pelo ar entre as árvores.”

