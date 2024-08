Animais que ‘brilham em rosa’ deixam pesquisadores intrigados: ‘Parece deslumbrante’

Esquilos voadores capazes de “brilhar em rosa” deixaram pesquisadores da Northwoods Wildlife Center, em Minocqua, de Wisconsin, nos EUA, intrigados durante uma pesquisa. Apesar do nome, os animais são incapazes de voar. No entanto, contam com habilidades aéreas impressionantes devido à sua estrutura corporal. O relato é baseado em um artigo do portal The Dodo.

ANÚNCIO

“Esquilos voadores poderiam ser mais apropriadamente chamados de ‘esquilos planadores’”, escreveu a National Wildlife Federation em uma página informativa sobre os animais. “Eles não são capazes de voo verdadeiramente motorizado que um pássaro ou um morcego podem fazer. Esquilos voadores planam. Eles têm uma membrana especial entre suas patas dianteiras e traseiras que lhes permite planar pelo ar entre as árvores.”

Além da habilidade aérea já conhecida, os esquilos voadores impressionaram ao revelar a capacidade de emanar uma luz rosada sob luz ultravioleta.

“Um fato muito legal sobre os esquilos voadores do sul é que eles brilham em rosa sob luz ultravioleta!”, escreveu o Northwoods Wildlife Center em um post sobre os esquilos.

Leia mais:

Teorias do porquê a luz rosada nos animais acontece

Apesar das tentativas de descobrir o porquê do brilho rosa sob esquilos voadores, os cientistas não chegaram a uma conclusão. No entanto, há duas teorias sondando os pesquisadores.

“As duas teorias são de que isso pode ajudá-los a evitar predadores ao confundi-los, ou pode ser uma maneira de se comunicar com outros esquilos voadores”, escreveu o Northwoods Wildlife Center. “De qualquer forma, seu pelo rosa-choque certamente parece deslumbrante!”

ANÚNCIO

Mesmo causando surpresa aos cientistas, os esquilos voadores não são os únicos capazes de brilhar no escuro. O Museums Victoria diz que escorpiões, ornitorrincos e peixes-dragão também são capazes devido à bioluminescência, uma reação química responsável pela coloração no corpo do animal, ou à biofluorescência, quando a luz é absorvida.

“Não importa como os animais emitem um brilho, os resultados podem ser surpreendentes e até mesmo hipnotizantes”, diz o Museums Victoria. “Não é coincidência, já que esse é frequentemente o resultado desejado para animais como o tamboril, que usa sua luz para atrair presas.”