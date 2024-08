Niblett, um cãozinho adorável de Chattanooga, cidade no Tennessee, nos EUA, rendeu a brilhante ideia de uma invenção via máquina 3D, haja vista sua condição médica rara. O relato é baseado em informações do portal The Dodo.

“Logo ficou evidente que Niblett tinha uma condição médica séria: hidrocefalia, ou ‘água no cérebro’, que causou um ponto fraco em seu crânio que não havia se fundido completamente”, escreveu o HES em um comunicado à imprensa compartilhado com o The Dodo. “A condição o deixou extremamente vulnerável a ferimentos leves, representando uma ameaça significativa à sua vida.”

Condição médica rara de cachorro impulsiona invenção surpreendente em máquina 3D (Reprodução/HES)

Preocupados em encontrar alguma solução para auxiliar Niblett em sua condição, a equipe pensou em diversas saídas. Felizmente, um deles achou a solução ideal.

“O oficial Leigh Stacy recomendou que Niblett precisasse de um boné”, escreveu o HES.

Em apoio à ideia de Stacy, outra funcionária do HES, Dra. Samantha Blair, contatou a Faculdade de Engenharia e Ciência da Computação da Universidade do Tennessee em Chattanooga, a fim de obter ajuda. O professor associado, Dr. Trevor Elliot, e o recém-formado da instituição, Connor Mackey, se dispuseram a integrar o caso.

“Assim que vi o rostinho fofo de Niblett, eu disse: ‘Temos que ajudar’”, compartilhou o Dr. Elliot no comunicado à imprensa. Devido a experiência de Mackey com a impressão 3D, a tarefa já estava visualizada.

Condição médica rara de cachorro impulsiona invenção surpreendente em máquina 3D (Reprodução/HES)

“A equipe colaborou com Justin Stephens, da Volkswagen, para escanear a cabeça de Niblett e criar uma imagem 3D”, escreveu o HES.

Mãos à obra

Niblett teve seu crânio medido e, então, a equipe de especialistas passou a trabalhar em seu boné.

“Eles desenvolveram várias iterações de equipamentos de proteção para a cabeça, criando, por fim, um design semelhante a um capacete de futebol americano que Niblett adotou rapidamente”, escreveu o HES.

Depois de iniciar o uso de seu novo capacete, Niblett apresentou uma melhora e tem utilizado o boné desde então.

Condição médica rara de cachorro impulsiona invenção surpreendente em máquina 3D (Reprodução/HES)

“Acreditamos que ele está no melhor lugar possível para ter um bom resultado e a vida mais longa possível em um lar feliz”, disse a diretora de serviços veterinários do HES, Sarah Callahan, no comunicado à imprensa.

Enquanto o dócil cãozinho aguarda pela adoção de uma família amorosa, tem tido vida de rei nas dependências da HES.

“À medida que Niblett continua sua jornada, ele se destaca como um testemunho dos esforços extraordinários que indivíduos e organizações dedicados farão para garantir um futuro mais brilhante para aqueles em necessidade”, escreveu o HES. “É muito legal que você possa salvar a vida de um cachorro usando essas técnicas.”