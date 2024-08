Menina se depara com ser vivo se movendo dentre as pelúcias ao brincar com máquina de garra

Enquanto brincava com uma máquina de garra em uma sorveteria na Pensilvânia, nos EUA, uma garotinha se deparou com uma das “pelúcias” se movendo. No entanto, descobriu mais tarde se tratar de um ser vivo. O relato é com base em informações do portal The Dodo.

Quando se aproximou do ser se movendo, notou que ele era diferente dos outros, especialmente depois de captar seus movimentos.

Ao analisar com cuidado, notou-se que o ser presente na máquina era uma pelúcia muito fofa, mas de verdade. Se tratava de um filhote de marmota.

O animal teria entrado na máquina de garra e passou despercebido, resultando em seu repouso dentre as pelúcias no fliperama. Com a descoberta de seu paradeiro, a equipe do centro de diversão contatou a Comissão de Caça da Pensilvânia, a fim de solicitar resgate.

“Quando [Salvadore Zaffuto, diretor que se direcionou ao local para ajudar] respondeu e se aproximou da máquina, ele viu uma onda de bichos de pelúcia se movendo enquanto a marmota corria por baixo, então ela colocou a cabeça para fora para avaliar a situação”, escreveu a comissão de caça.

Marmota resgatada, marmota feliz

Embora fosse tentar a Zaffuto tentar resgatar a pequena marmota usando as garras da máquina, o especialista decidiu percorrer uma rota mais segura e infalível. Afinal, não se trata de qualquer pelúcia.

“A empresa de máquinas de venda automática foi contatada para desbloquear a máquina, permitindo que o diretor Zaffuto capturasse a marmota com segurança e a soltasse nas proximidades”, escreveu a comissão de caça.

