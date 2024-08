Homem arrisca a própria vida escalando poste de luz para salvar gaivota; assista

Um homem arriscou sua própria vida para salvar um pássaro ao escalar um poste de luz pelas ruas de Sauchiehall Street, em Glasgow, na Escócia. Conhecido como Courteney Riches, o rapaz registrou o vídeo de um herói e viralizou nas redes sociais depois da performance generosa.

O caso aconteceu em julho deste ano, segundo o artigo publicado no portal The Dodo. O homem aproveitou a noite no local, quando percebeu uma gaivota em apuros presa no poste de luz da região.

Preso próximo ao topo do tubo do poste, o pássaro batia sua asas para tentar escapar. No entanto, suas forças não eram suficientes para se livrar da prisão. Foi quando uma ideia heroica tocou o coração de um rapaz que passava no local.

Resgate da gaivota se torna viral

Riches observou o herói surgir próximo ao poste de luz e começar a escalar. Ao subir, o rapaz arriscou sua própria vida tentando salvar o pássaro preso no tubo. No entanto, o esforço valia a pena.

Em um ato de prontidão, Riches sacou a câmera do telefone e capturou todo o momento. Assista:

Os seguidores de Riches puderam contemplar o resgate e observar a conclusão de alívio na rede social: a gaivota foi salva e ninguém se feriu.

“Realmente uma das coisas mais impressionantes que já vi”, comentou um dos seguidores de Riches no TikTok. “Lenda absoluta”, registrou outro internauta.

Para a surpresa dos usuários da rede social, surgiu um rapaz nos comentários revelando ter sido ele o responsável por salvar o pássaro. Segundo ele, o resgate foi angustiante.

“[Fui] eu. Meus colegas de trabalho e eu estávamos bêbados e vimos uma gaivota precisando de ajuda e pensamos em tentar [ou seja, ‘tentar’]”, diz o comentário do rapaz na publicação.