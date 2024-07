Gatos ficam ‘vidrados’ nos Jogos Olímpicos de Paris e suas reações viralizam nas redes

O almejado pódio nos Jogos Olímpicos de Verão em Paris 2024 em suas respectivas modalidades tem sido motivo de vibração tanto para os representantes das nações quanto para seus torcedores. E, se tratando de torcedores, os gatinhos entraram para o clube e viralizaram nas redes sociais.

Dentre diversas modalidades, a ginástica cativou o olhar dos bichanos ao redor do mundo. Não é à toa que se trata de um dos esportes mais adorados pelo público geral. De acordo com um artigo publicado no portal The Dodo, os gatinhos ficaram hipnotizados com a modalidade.

Nas redes sociais, diversos tutores de gatos compartilharam as reações de seus bichinhos frente às telas durante as competições. Para os animais, os atletas na televisão são como uma espécie de brinquedo. Sendo assim, tentaram de todas as formas ‘capturar’ os competidores de suas casas.

Reações dos gatinhos registradas na web

Theo, um gatinho serelepe, teve seu olhar capturado no início. No entanto, não levou muito tempo para pular e tentar pegar o ginasta em competição.

Confira a reação de outro gato, Coop, que não segurou sua agitação desde o primeiro momento:

Segundo Erika Wilson, uma tutora de pet, sua gata Slyvestina se concentrou na competição de um modo que qualquer interferência externa era incapaz de incomodá-la.

“Ela ficou louca”, Wilson disse ao The Dodo. “Ela observou até o cara terminar seu set… Nós rimos porque era hilário que ela não quisesse ouvir.”

Uma coisa é certa: a ginástica olímpica é a modalidade favorita dos gatos. Quem sabe os bichanos não passem a representar seus países em uma oportunidade futura? Em um segundo ponto de vista, os gatinhos poderiam estar interessados em apenas capturar os ginastas mesmo.