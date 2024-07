Homem descobre que futebol é a paixão de seu cachorro e pet viraliza nas redes sociais

Um homem fez uma descoberta sobre seu cachorro de brilhar seus olhos. De acordo com o portal The Dodo, o pet tem se mostrado fã de futebol, assim como seu papai.

ANÚNCIO

Copito, como é identificado o pet, tem manifestado sua paixão pelo esporte ao parar o que está fazendo para assistir futebol ao lado do pai, Michel Perilla. A dupla, residente da Colômbia, tem acompanhado a seleção colombiana jogar na Copa América nos últimos dias.

Ao longo dos vídeos compartilhados no TikTok, Copito surge vestindo até mesmo a camisa da seleção. Nem mesmo Michel Perilla, fã declarado do esporte, poderia manifestar tanto entusiasmo quanto seu bichinho frente à tela.

No início dos jogos, Copito se coloca de pé e vibra com um verdadeiro fã do esporte e de sua seleção. Confira um dos vídeos registrados na rede social:

“Ele adora quando a seleção nacional joga”, contou Perilla ao The Dodo.

De acordo com Perilla, uma das razões pela qual Copito é apaixonado por futebol pode estar relacionado com seu apego por bolas. Independente do motivo, o pet tem se mostrado um verdadeiro fã do esporte.

Até mesmo para quem não acompanha jogos de futebol, assistir a vibração de Copito é um deleite para diversos amantes de pet. Uma das provas está nos alcances virais dos vídeos compartilhados nas redes sociais.

ANÚNCIO

Veja mais outro vídeo:

Gata exige ser adotada até que plano dá certo

Sean Conroy, moradora do Texas, resolveu construir um abrigo em seu quintal aos felinos que não possuem um lar. Depois de terminar seu projeto, os animais sempre apareciam e, dentre suas idas e vindas, um mesmo bichinho sempre retornava.

“Percebi que uma gata malhada com cauda muito gorda aparecia todos os dias sem falhar”, disse Conroy ao The Dodo. “Depois de, tipo, duas semanas alimentando os gatos, esse doce gato malhado começou a esperar por mim.”

Confira detalhes da história: Vai me adotar sim! Gata aparece em varanda e se nega a sair até ser adotada